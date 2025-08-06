بنك القاهرة عمان
القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الدفعة التاسعة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.
وضمت الدفعة 15 مريضاً و43 مرافقاً من ذويهم، إذ سيتم نقل جميع المرضى إلى المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج، وتم استقبالهم ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 437 شخصاً من غزة منهم 134 مريضاً برفقة 303 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا براً وجواً.
يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم الأشقاء في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية، تأكيداً على دور الأردن الثابت في مساندة الأهل في غزة


