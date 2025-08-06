الملكية الأردنية تطلق خطا جويا مباشرا بين عمان والدار البيضاء

وطنا اليوم:أعلنت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية، جمانة غنيمات، أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستشرع في تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة الدار البيضاء، وذلك ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت غنيمات، أن هذا الخط الجوي الجديد “يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكتين الشقيقتين، ويهدف إلى دعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري، فضلا عن تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين الأردن والمغرب”.

وقالت السفيرة إن تشغيل خط عمّان-الدار البيضاء المباشر “يمثل خطوة استراتيجية مهمة، من شأنها أن تسهل تنقل المسافرين وتُسهم في تقليص المدة الزمنية للرحلة إلى حوالي خمس ساعات فقط”، مشيرة إلى أن “الخط سيكون جسراً جوياً يربط بين المشرق والمغرب العربيين، ويُعزز الانفتاح المتبادل بين الشعبين”.

ووصفت غنيمات هذا التطور بـ”الإضافة النوعية”، مؤكدة أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين الأردن والمغرب، ويجسد الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم