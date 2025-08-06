بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الملكية الأردنية تطلق خطا جويا مباشرا بين عمان والدار البيضاء

25 ثانية ago
الملكية الأردنية تطلق خطا جويا مباشرا بين عمان والدار البيضاء

وطنا اليوم:أعلنت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية، جمانة غنيمات، أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستشرع في تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة الدار البيضاء، وذلك ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت غنيمات، أن هذا الخط الجوي الجديد “يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكتين الشقيقتين، ويهدف إلى دعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري، فضلا عن تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين الأردن والمغرب”.
وقالت السفيرة إن تشغيل خط عمّان-الدار البيضاء المباشر “يمثل خطوة استراتيجية مهمة، من شأنها أن تسهل تنقل المسافرين وتُسهم في تقليص المدة الزمنية للرحلة إلى حوالي خمس ساعات فقط”، مشيرة إلى أن “الخط سيكون جسراً جوياً يربط بين المشرق والمغرب العربيين، ويُعزز الانفتاح المتبادل بين الشعبين”.
ووصفت غنيمات هذا التطور بـ”الإضافة النوعية”، مؤكدة أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين الأردن والمغرب، ويجسد الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:18

الإسرائيليون يستبدلون اليونان وقبرص بألبانيا لرفضهم كسياح

20:11

جندتها إسرائيل في غزة..أمن المقاومة يكشف تفاصيل المتخابرة المتسولة

19:34

وزير الشباب الدكتور رائد العدوان الاختيار الصح

19:32

من باب الشفافية… تساؤلات مشروعة حول التعديل الوزاري

19:31

Graduation of a new cohort from the Digital Upskilling and Employment Program

19:29

هل تستحق أن تكون وزيرًا؟

19:25

تسيير قافلة مساعدات إلى غزة تزامناً مع افتتاح مهرجان الأردن الدولي للطعام

19:18

الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم الفجر 3 غرب خان يونس

19:12

الجارديان: إسرائيل تستخدم مايكروسوفت لمراقبة مكالمات الفلسطينيين وقتلهم

19:05

رئيس الوزراء: وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا بل هو حق للأردن والأردنيين

16:21

الاحتلال يمدد إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

16:12

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025