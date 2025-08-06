بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

وزير الشباب الدكتور رائد العدوان الاختيار الصح

39 ثانية ago
وزير الشباب الدكتور رائد العدوان الاختيار الصح

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
كان دولة رئيس الوزراء موفقاً باختيار معالي الدكتور رائد العدوان وزيراً للشباب، فالدكتور رائد منذ عمله في وزارة الداخلية محافظا ومن ثم في الهيئة المستقلة للانتخاب وهو مفعم بالعمل الجاد والمتفان ، يتسم بالحيوية والعزيمة والنشاط والهمة العالية، فيعمل بجد وديناميكية ، ولا يسمح للاحباط بالتسلل له، ولا أن ينال الفشل من إنجازاته ، هو من جيل الشباب لا تفارق الابتسامة محياه ، ويتفاعل مع كل الأجيال شيبا وشبابا، ومن سماته أنه دمث الخلق ومستمع جيد، ويتابع عمله بكل دقة ، أنا باعتقادي أن معاليه سوف يحدث فرق كبير في عمل وزارة الشباب ، وفي رعاية قضاياهم وتثقيفهم ، وتنمية قدراتهم وتحصينهم وطنيا ، فالوزارة بحاجة إلى تحديث وتغيير في نهج العمل وآلياته ، وتطوير الأساليب والمناهج لتواكب متغيرات العصر ، والأحداث المختلفة التي تعصف بالإقليم فالشباب ليست مجرد وزارة رياضة مع أهميتها ، لأن ثلثي الشعب الأردني هم من جيل الشباب ، نتمنى لمعاليه التوفيق والنجاح في موقعه الجديد ، فهنيئا للشباب وزير الشباب الجديد ، وللحديث بقية..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

من باب الشفافية… تساؤلات مشروعة حول التعديل الوزاري

19:31

Graduation of a new cohort from the Digital Upskilling and Employment Program

19:29

هل تستحق أن تكون وزيرًا؟

19:25

تسيير قافلة مساعدات إلى غزة تزامناً مع افتتاح مهرجان الأردن الدولي للطعام

19:18

الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم الفجر 3 غرب خان يونس

19:12

الجارديان: إسرائيل تستخدم مايكروسوفت لمراقبة مكالمات الفلسطينيين وقتلهم

19:05

رئيس الوزراء: وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا بل هو حق للأردن والأردنيين

16:21

الاحتلال يمدد إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

16:12

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

15:53

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة حسان

15:44

8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة .. أسماء

15:36

الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية على قطاع غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025