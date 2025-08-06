بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

من باب الشفافية… تساؤلات مشروعة حول التعديل الوزاري

9 ثواني ago
من باب الشفافية… تساؤلات مشروعة حول التعديل الوزاري

وطنا اليوم- خاص-من باب الشفافية التي تنادي بها الحكومات، يتساءل الشارع الأردني:
ما الأسباب الحقيقية وراء مغادرة عدد من الوزراء مواقعهم؟
هل يعود ذلك إلى قصور في أداء المهام؟
أم نتيجة سوء إدارة؟
أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد للرأي العام؟

وإن كانت هناك مخالفات أو شبهات تحوم حول بعضهم، فهل ستتم محاسبتهم؟
وهل سيُصار إلى تحقيق شفاف يُطلع المواطن على حقيقة ما جرى، أم أن التعديل سيمر كغيره بلا إجابات؟

إن تعزيز ثقة الناس بالحكومات لا يكون فقط عبر استعراض السير الذاتية للداخلين، بل عبر توضيح أسباب خروج من ثبت فشلهم أو من أخفقوا في أداء واجباتهم، بل ومحاسبتهم إن لزم الأمر.

فالشفافية ليست خيارًا، بل أساس من أسس الحكم الرشيد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

Graduation of a new cohort from the Digital Upskilling and Employment Program

19:29

هل تستحق أن تكون وزيرًا؟

19:25

تسيير قافلة مساعدات إلى غزة تزامناً مع افتتاح مهرجان الأردن الدولي للطعام

19:18

الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم الفجر 3 غرب خان يونس

19:12

الجارديان: إسرائيل تستخدم مايكروسوفت لمراقبة مكالمات الفلسطينيين وقتلهم

19:05

رئيس الوزراء: وقتنا جميعاً ليس مُلكاً لنا بل هو حق للأردن والأردنيين

16:21

الاحتلال يمدد إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

16:12

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

15:53

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة حسان

15:44

8 وزراء يحملون حقيبة وزارية لأول مرة .. أسماء

15:36

الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية على قطاع غزة

15:31

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025