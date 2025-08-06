مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

وطنا اليوم:شغرت مناصب قيادية عدة بعد التعديل الوزاري الأول لحكومة الدكتور جعفر حسان، الذي اجراه اليوم الاربعاء.

وشغر بالتعديل منصب أمين عام رئاسة الوزراء، بعد تعيين عبداللطيف النجداوي وزيرا لشؤون رئاسة الوزراء.

كما شغر مقعد واحد في مجلس الأعيان كانت تشغله بدرية البلبيسي وزيرة لتطوير القطاع العام.

وشغر منصب مدير دائرة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، بعد أن عُين الدكتور طارق ابو غزالة وزيرا للاستثمار.

وشغر منصب عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتعيين الدكتور رائد العدوان وزيرا للشباب.

كما شغر موقع مفوض البيئة في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي كان يشغله وزير البيئة الدكتور أيمن السليمان