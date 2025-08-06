السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة حسان

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان.

وتاليا السير الذاتية للوزراء:

رائد العدوان وزيرا للشباب

مفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب

شغل منصب محافظ الزرقاء.

عمل مديرًا للتنمية المحلية بدرجة محافظ، قبل نقله إلى منصب محافظ الزرقاء.

تولى أيضًا منصب مدير مديرية حقوق الإنسان في الأردن لمدة عام.

إلى جانب ذلك، شغل مدير مشروع التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن لمدة أربع سنوات، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، أشرف على تنفيذ خططه واستراتيجياته.

شغل منصب مدير مديرية الرقابة والتفتيش في محافظة جرش بين عامي 2006 و2010.

بدأ مسيرته العملية في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، حيث عمل لمدة 14 عامًا (1992–2006) في عدة مناصب إدارية.

عبداللطيف أحمد النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

تاريخ الميلاد: 23 شباط 1976

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في القانون

شغل النجداوي

أمين عام رئاسة الوزراء 2022-حتى الآن

أمين عام المحكمة الدستورية 2019

أمين عام ديوان التشريع والرأي 2007

قائم بأعمال أمين عام ديوان التشريع والرأي 2006

مساعد أمين عام ديوان التشريع والرأي 2005

مدير إداري في ديوان التشريع والرأي 2003

باحث قانوني في ديوان التشريع والرأي 2001

نضال مرضي القطامين وزيرا للنقل

مكان وتاريخ الولاده: الطفيله 1961

المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة مدنية (مرتبة الشرف) من بريطانيا عام 1983

دبلوم عالي في السلامة المرورية على الطرق السويد 1992

دراسات عليا في هندسة الطرق

اهم المناصب التي شغلها:

أستاذ في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.

أستاذ في كلية الهندسة في جامعة مؤتة.

أستاذ في كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية.

مدير للعلاقات الدولية في جامعة مؤتة.

عميد للبحث العلمي وعميد للدراسات العليا في الجامعة الهاشمية.

مستشار هندسي لسلطة إقليم البتراء – وزارة السياحة والآثار الأردنية.

عضو معهد هندسة الطرق والنقل – بريطانيا.

عضو نقابة المهندسين – الأردن.

عضو نقابة المهندسين – بريطانيا.

عضو في مجلس النواب السابع عشر

وزير العمل 2012-2013

وزير العمل ووزير السياحة والاثار 2016

ابراهيم محفوظ عطاالله البدور وزيرا للصحة

مواليد: 19-3-1978

خريج مدرسة الشوبك الثانويه للبنين سنة 1996

بكالوريوس طب وجراحة عامة / جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية -2002

الإقامة والاختصاص في جراحة الدماغ والعمود الفقري /مدينة الحسين الطبية 2001-2004

الزمالة البريطانية في جراحة العمود الفقري -لندن

حاليا رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري -المستشفى الاسلامي

رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في البرلمان الاردني 2019.

رئيس اللجنة الصحية والبيئة في البرلمان الاردني 2018

رئيس كتلة وطن النيابية 2016-2018

عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الاردن 2019 حتى الآن.

رئيس لجنة التعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان 2019 حتى الآن.

عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية في الاردن 2021.

ممتحن المجلس الطبي لاختصاص جراحة الاعصاب والدماغ بالبورد الاردني.

عضو مجلس النواب الثامن عشر.

عضو مجلس الأعيان التاسع والعشرون

صائب خريسات وزيرا للزراعة

يحمل خريسات شهادة الدكتوراة في تكوين التربة واستعمالات وإدارة الأراضي من جامعة نيو مكسيكو في الولايات المتحدة (1993)، ودرجة الماجستير في تكوين وتصنيف التربة من الجامعة الأردنية (1987)، ودرجة البكالوريوس في التربة والري من الجامعة الأردنية (1984).

المناصب الأكاديمية والإدارية البارزة:

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا (2018–2021).

عميد كلية الزراعة – جامعة العلوم والتكنولوجيا (2015–2016).

نائب عميد البحث العلمي – جامعة العلوم والتكنولوجيا (2004–2006).

أستاذ زائر بمنحة فولبرايت – جامعة نيفادا، لاس فيغاس (2002–2003).

كبير الباحثين – جامعة نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية (2003).

مستشار فني رئيس – مشروع “دعم الأردن للتأقلم مع تغيّر المناخ” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو (2009–2013).

عضوية المجالس واللجان:

عضو الفريق التقني الحكومي الدولي المعني بالتربة – منظمة الفاو (منذ 2015).

عضو مجموعة بحوث تغيّر المناخ التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (منذ 2013).

عضو اللجنة الوطنية الأردنية للتصحر (منذ 2014).

عضو لجنة التحكيم – جائزة الباحثين العرب / مؤسسة شومان (2016).

عضو لجنة الزراعة والطب البيطري – صندوق دعم البحث العلمي / وزارة التعليم العالي (2015–2016).

عضو اللجنة التوجيهية لمشروع “تحسين إدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي” (2012–2015).

عضو مجالس أمناء جامعات: الشرق الأوسط، عجلون الوطنية، إربد الأهلية (بين 1999 و2017).

المستشار العلمي وعضو هيئة التحرير للمجلة العالمية للبحوث البيئية (2006–2008).

عضو في لجنة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) – مجموعة البيئة، وعدة لجان وطنية أخرى

طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار

سنة الميلاد: 1975

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية- بكالوريوس هندسة ميكانيكية 1998

جامعة هيرتفورد شاير – ماجستير في تقنيات التصنيع المتقدمة والإدارة 1999

جامعة هيرتفورد شاير – دكتوراة في إدارة الجودة والتصنيع 2002

مستشار في رؤية التحديث الاقتصادي

خبير في الإدارة التنفيذية والمؤسسية

المدير الإداري في شركة الرابط الاستشارية

المدير التنفيذي للتميز التجاري- شركة فاين

أخصائي أداء العمليات – تيسكو

مستشار تحسين التصنيع- شركة بريسجن إنجنيرينغ

باحث صناعي- جامعة هيرتفوردشاير

مهندس تحسين جودة- مختبرات بيل التابعة لشركة لوسنت تكنولوجيز

بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام

سنة الميلاد: 1966

مكان الولادة: القدس

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس هندسة المعمارية

الخبرات العملية:

عضوة في مجلس الأعيان الثلاثين

عضوة لجنة تحديث القطاع العام (2022)

الأمينة العامة لديوان الخدمة المدنية

مديرة إدارة التطوير المؤسسي والسياسات/ رئاسة الوزراء (بمستوى أمين عام)

الأمينة العامة لوزارة تطوير القطاع العام

نائبة الأمين العام لسياسات وبرنامج حزب إرادة

الأمينة العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

الأمينة العامة المساعد لشؤون السياسات والتطوير المؤسسي/ الهيئة المستقلة للانتخاب

الأمينة العامة المساعد / اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.

يحمل سليمان درجة الدكتوراة في علوم المحاصيل والتربة من جامعة ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية (1999)، إضافة إلى درجتي الماجستير والبكالوريوس في علوم التربة والري من الجامعة الأردنية (1995 و1992 على التوالي).

أستاذ في فيزياء التربة البيئية في قسم الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان، ويتمتع بخبرة أكاديمية وبحثية تمتد لأكثر من عقدين في مجالات إدارة المياه والزراعة والبيئة.

تدرّج الدكتور سليمان في المناصب الأكاديمية، حيث يشغل رتبة أستاذ منذ عام 2013، وتولى سابقًا رئاسة قسم الأراضي والمياه والبيئة بين عامي 2010 و2012. كما عمل أستاذًا زائرًا وباحثًا في عدة جامعات أمريكية مرموقة، من بينها جامعة فلوريدا، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة هامبتون، وجامعة جورجيا، وجامعة باكنيل.

تتركز خبراته العلمية في مجالات نمذجة المياه الزراعية، ومحاكاة نمو المحاصيل، وتقييم تأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي واحتياجات المياه، والتفاعل بين التربة والغلاف الجوي، ونمذجة التبخر والنقل باستخدام بيانات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب التخصص في فيزياء التربة والهيدرولوجيا البيئية.

شارك الدكتور أيمن سليمان في تنفيذ عدد كبير من المشاريع البحثية الإقليمية والدولية الممولة من مؤسسات مرموقة، من بينها الاتحاد الأوروبي، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، منظمة ICARDA، برنامج الناتو للسلام والأمن، هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. وقد ركزت مشاريعه على الأمن الغذائي، وإدارة ندرة المياه، ورصد التصحر، وتطبيقات النمذجة البيئية.

نال الدكتور سليمان جوائز وتكريمات أكاديمية مرموقة، من أبرزها جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية لدورتين (2009/2010 و2011/2012)، وجائزة الباحث العربي المتميز من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2008–2009)، وجائزة أفضل ورقة علمية في مؤتمر الموارد المائية في البيئات الجافة بالرياض عام 2008. كما أدرجت سيرته الذاتية في موسوعة “Marquis Who’s Who in the World” في نسختها لعام 2005.

عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار

خبير وأكاديمي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات السياحة، والإدارة العامة، وتطوير المجتمعات المحلية. تقلد مناصب قيادية في وزارة السياحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وله إسهامات بارزة في إعداد الخطط السياحية الوطنية والمشاريع التنموية، إلى جانب خلفية أكاديمية متميزة في البحث والتعليم والتعاون الدولي.

المؤهلات العلمية

دكتوراة في السياحة والمجتمعات المحلية – جامعة أيشتت ألمانيا – (2006)

السياحة والمجتمعات المحلية في الأردن: التصور والمواقف وعنوان الأطروحة

ماجستير في السياحة – جامعة اليرموك، إربد الأردن – (1999) بتقدير امتياز

بكالوريوس في اللغات الحديثة الفرنسية والإنجليزية – جامعة اليرموك، إربد، الأردن – (1994) بتقدير امتياز

العربية اللغة الأم)، الإنجليزية (متقدمة)، الألمانية (متقدمة)، الإيطالية متقدمة)، الفرنسية (جيد)

الخبرات الإدارية

مدير عام الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي (2024/09 – حتى الآن)

أمين عام وزارة السياحة والآثار (09/2024 – 11/2019)

نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض الاستثمار –

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2019 – 2017)

نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض السياحة –

سلطة إقليم البترا (2017) – (2012)

مفوض شؤون محمية البترا الأثرية والإرث الحضري (2012 – 2009)

مساعد عميد رئيس قسم الآثار – جامعة مؤتة (2009 – 2007)

مستشار – منظمة GATO، ميونيخ، ألمانيا (2006 – 2004)

العضويات والمشاركات الوطنية والدولية

شارك في العديد من مجالات الإدارة واللوجان الفنية، أهمها:

عضو مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة بمنطقة المغطس. (فبراير (2025

عضو اللجنة الملكية لتطوير السياحة في الكرك

عضو مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، أكتوبر (2024

عضو اللجنة الملكية لرؤية التحديث الاقتصادي (2022)

رئيس فريق مادبا عاصمة السياحة العربية لعام (2022)

عضو مجلس امانة عمان (2020 – 2024)

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة (2021-2024)

عضو مجلس إدارة الملكية الأردنية (2020-2021)

رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لسكك الحديد (2018-2019)

رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لادارة المرافق (2017-2019)

نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة (2017-2019)

رئيس لجنة تطوير الحكومة الالكترونية / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رئيس لجنة اعداد خطة ادارة محمية وادي رم الطبيعية

نائب رئيس مجلس ادارة / شركة تطوير العقبة

رئيس لجنة اعداد خطة ادارة وحماية محمية البترا الاثرية.

الأنشطة البحثية والعلمية

عضو اللجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي والاجتماعي – صندوق البحث العلمي

باحث في السياحة والتنمية المجتمعية، الاستثمار السياحي، التمويل الدولي، وتنافسية المنتج السياحي الأردني

المشاريع والمبادرات

الاشراف على إعداد وتنفيذ مشاريع وطنية وتنموية كبرى في القطاع السياحي، أهمها :

إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة (2025-2021)

مشروع “أردننا جنة” لدعم السياحة الداخلية

مشاريع متاحف ومراكز زوار في البترا والديسة

مشاريع الصناعات التراثية

تعاون مع منظمات مثل منظمة السياحة العالمية، البنك الأوروبي، UNDP، البنك الدولي

الجوائز والمنح

جائزة أفضل دراسة دولية – الجمعية الألمانية للدراسات السياحية، معرض برلين الدولي (2007) ITB) ، ألمانيا

جائزة بنك أيشتت لأفضل أطروحة دكتوراه – جامعة أيشتت، ألمانيا (2006)

منحة مؤسسة – (KAAD) لدراسة الدكتوراه في ألمانيا