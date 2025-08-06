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الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية على قطاع غزة

دقيقة واحدة ago
الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية على قطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأربعاء إنزالاً جوياً لسبع طائرات تحمل مساعدات غذائية وإنسانية جواً، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشاركت في الانزالات الجوية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واخرى لجمهورية فرنسا، وطائرة لمملكة بلجيكا، حملت على متنها ( 54 ) طناً من المساعدات الإنسانية، والتي أنزلت حمولتها على إرتفاع يقدر بنحو 2500 قدم لضمان سلامة وصلاحية المواد الغذائية بعد وصولها.
وبذلك يرتفع عدد الانزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على قطاع غزة إلى (142) إنزالاً جوياً، و(299) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة


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