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فرصة نادرة في الأردن: شارك بالمعسكر الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد

14 ثانية ago
فرصة نادرة في الأردن: شارك بالمعسكر الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد

وطنا اليوم:تستعد العاصمة عمّان لاستضافة المعسكر التدريبي الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، بإشراف مباشر من مدربين معتمدين من النادي العريق، وبمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية.
المعسكر سيُقام في مقر Iris International Sports Academy – ملاعب Twins Village، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2025، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
تُعد هذه فرصة استثنائية لخوض تجربة تدريبية احترافية، وفق منهجية أتلتيكو مدريد التي صقلت نجومًا في عالم الكرة الأوروبية، ضمن بيئة تعليمية آمنة، تفاعلية ومحفزة.
الفئات العمرية المستهدفة:
مواليد 2011 حتى 2017 ، فئة العمر من 8 سنوات الى 14 سنة.
يتضمن البرنامج:
تدريبات فنية وتكتيكية باعتماد رسمي من أتلتيكو مدريد
جلسات تحليل أداء لفهم أسلوب اللعب والتموضع
عروض فيديو تعليمية من مباريات وتدريبات حقيقية
أنشطة ترفيهية لبناء روح الفريق والقيادة
شهادات مشاركة رسمية معتمدة من نادي أتلتيكو مدريد
ندعوكم للمشاركة في هذا المعسكر الدولي النخبوي، لصقل مهارات اللاعبين الشبان وتوسيع آفاقهم الكروية بأسلوب أوروبي متقدم.
عدد الأماكن محدود – سارعوا بالتسجيل عبر الموقع التالي:
https://irissportsjo.com/
ولمزيد من التفاصيل اتصل على :
0777033356


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