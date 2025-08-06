مؤتمر صحفي مساء الخميس للإعلان عن نسب نجاح وأوائل التوجيهي

وطنا اليوم:تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس، الموافق 7/8/2025، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل.

ويعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.