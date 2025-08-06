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طالب عمان الأهلية “يزن العرب” يواصل التألق في الدوري الكوري الجنوبي

39 ثانية ago
طالب عمان الأهلية “يزن العرب” يواصل التألق في الدوري الكوري الجنوبي

وطنا اليوم:أظهر يزن العرب، نجم المنتخب الوطني الأردني وطالب الماجستير في علوم الرياضة بجامعة عمان الأهلية، أداءً لافتًا مع ناديه سيول الكوري الجنوبي، مؤكداً حضوره القوي في الملاعب الآسيوية.
وقدّم العرب مستوى متميزًا خلال المباراة الودية الدولية الاخيرة التي جمعت فريقه بنادي برشلونة الإسباني، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، التي أشادت بقدراته الدفاعية وأدائه الاحترافي.
ويواصل العرب تعزيز مكانته كلاعب بارز في الدوري الكوري الجنوبي، وسط متابعة متزايدة من المتخصصين في الشأن الرياضي، لما يقدمه من جهود نوعية تسهم في رفع مستوى فريقه وتعكس تطوره المستمر.


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