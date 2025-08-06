الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام الملك بعد الثانية ظهرا

وطنا اليوم:يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد الساعة الثانية من ظهر اليوم الاربعاء.

وقدم الوزراء الذين سيخرجون من الحكومة في التعديل الوزراي المرتقب استقالاتهم للرئيس حسان بعد لقائه بهم صباحا.

والتقى رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلا على حدة.

وأبلغ حسان الوزراء بخروجهم من الحكومة طالبا تقديم استقالاتهم.

وقدَّم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمراريَّة العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة بحضور الوزراء الجدد اليوم بعد اداء اليمين أمام جلالة الملك عبدالله الثاني