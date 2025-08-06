بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام الملك بعد الثانية ظهرا

25 ثانية ago
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام الملك بعد الثانية ظهرا

وطنا اليوم:يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد الساعة الثانية من ظهر اليوم الاربعاء.
وقدم الوزراء الذين سيخرجون من الحكومة في التعديل الوزراي المرتقب استقالاتهم للرئيس حسان بعد لقائه بهم صباحا.
والتقى رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلا على حدة.
وأبلغ حسان الوزراء بخروجهم من الحكومة طالبا تقديم استقالاتهم.
وقدَّم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمراريَّة العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسة بحضور الوزراء الجدد اليوم بعد اداء اليمين أمام جلالة الملك عبدالله الثاني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:34

إطلاق برنامج جيل مستعد في مركز جراسيا للطهي بجرش

12:27

فادي السمردلي يكتب: الانتخابات الداخلية وأوهام الديمقراطية قراءة نقدية للواقع السياسي المعاصر

12:09

مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

12:05

فيتو صيني يهدد الخطاب التاريخي لأحمد الشرع في نيويورك

11:52

ترامب يدلي بتصريحات ساخرة من فوق سطح البيت الأبيض

11:41

بعد معارضته احتلال غزة.. نجل نتنياهو يتهم زامير بقيادة تمرد عسكري

11:30

هيروشيما تُحيي الذكرى الـ80 لأول قصف نووي في التاريخ

11:24

ويتكوف يصل موسكو لإجراء محادثات قبل انقضاء مهلة ترامب

11:18

غضب واسع بالسودان بعد ضبط مرتزقة كولومبيين يقاتلون مع الدعم السريع

10:50

الفراية يلتقي وزير الداخلية الفلسطيني في جسر الملك حسين

10:46

الجلامدة: أكثر من 5 آلاف طبيب أردني على مقاعد الانتظار دون فرص عمل أو تدريب

10:42

وفيات الأربعاء 6-8-2025

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025