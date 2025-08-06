مصدر: رئيس الوزراء التقى جميع الوزراء المغادرين

وطنا اليوم:أكدت مصادر أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان التقى صباح اليوم الأربعاء جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلاً على حده.

وقدَّم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمراريَّة العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات