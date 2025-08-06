اتفاقية تعاون بين فرسان التغيير وغرفة تجارة وسط أوروبا لتعزيز الابتكار والاستثمار العربي الأوروبي

وطنا اليوم:وقّعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اتفاقية تعاون مشتركة مع غرفة تجارة وسط أوروبا، بهدف تعزيز التعاون العربي–الأوروبي في مجالات الابتكار، ريادة الأعمال، الاقتصاد الرقمي، وتنمية قدرات الشباب، ضمن إطار دعم المبادرات الرامية إلى التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وجرى التوقيع خلال لقاء رسمي جمع رئيس مؤسسة فرسان التغيير، السيد عصام المساعيد، مع ممثل غرفة تجارة وسط أوروبا في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد أيمن قفاف، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق للتعاون المؤسسي بين الطرفين في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب العربي والأوروبيّ، واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة العربية، وتمكين الشباب العربي من الوصول إلى الأسواق الأوروبية من خلال برامج متخصصة في التدريب والتطوير المهني والاقتصادي.

وأكد رئيس فرسان التغيير، السيد عصام المساعيد، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق نهج المؤسسة في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 ستكون إحدى المحطات المحورية لتفعيل هذه الشراكة، واستقبال وفود أوروبية ضمن فعالياتها، بما يرسّخ الدور الإقليمي للأردن كمركز للربط بين الشباب العربي والفرص الدولية.

من جهته، رحّب السيد أيمن قفاف بالتعاون مع مؤسسة فرسان التغيير، مشيداً بجهودها الرائدة في تمكين الشباب وتحفيز بيئة الابتكار، ومؤكداً التزام غرفة تجارة وسط أوروبا بدعم المبادرات ذات البعد التنموي والتقني، وفتح نوافذ للتعاون الاقتصادي بين دول وسط أوروبا والمنطقة العربية، لا سيما من خلال دعم رواد الأعمال وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب العربي و الأوروبي في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتُعد غرفة تجارة وسط أوروبا من أبرز الكيانات الاقتصادية الأوروبية، وتغطي نشاطاتها أكثر من 25 دولة أوروبية، وتركّز على دعم التكامل الاقتصادي، وتطوير المهارات، وتحفيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة.