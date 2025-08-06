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هل من تفسير لتقديرات منتدى الاستراتيجيات حول قوة العمل.؟!

13 ثانية ago
هل من تفسير لتقديرات منتدى الاستراتيجيات حول قوة العمل.؟!

الخبير موسى الصبيحي

لم يتسنّ لي الاطّلاع على دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني حول القوى العاملة الأردنية، لكن قرأت مقالاً للدكتور رعد التل (نُشِر في “عمّون” ) ذكر فيه بأن إجمالي القوى العاملة الأردنية بحسب تقديرات المنتدى يبلغ ( 2.01 ) مليون شخص، منهم ( 1.58 ) مليون مشتغل، و ( 429 ) ألف عاطل عن العمل.

أنا أستغرب هذه التقديرات التي يدحضها واقع العمالة الأردنية وتبدو أقل بحوالي (25%) من هذا الواقع، وأدلّل على ذلك بالأرقام التالية:

أولاً: هناك ( 1.37 ) مليون مؤمّن عليه أردني (مشترك فعّال بالضمان) حالياً بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ثانياِ: هناك ما لا يقل عن ( 350 ) ألف مشتغل أردني يعملون في قطاعات منظّمة وتنطبق عليهم أحكام الشمول بتأمينات قانون الضمان لكنهم ما زالوا خارج مظلته بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم (حجم التهرب التأميني المباشر).

ثالثاً: هناك ( 100 ) ألف مشتغل أردني على الأقل لا تنطبق عليهم حُكماً أحكام الشمول بالضمان (خاضعون لتشريعات تقاعدية أو تجاوزوا سن 60 للذكور وسن 55 للإناث ).

رابعاً: هناك أكثر من ( 300 ) ألف مشتغل أردني على الأقل بعملون في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي).

خامساً: هناك ( 430 ) ألف أردني على الأقل عاطل عن العمل. علماً بأن الرقم أكبر بكثير.

مما سبق، يتبيّن أن حجم قوة العمل الأردنية ( مشتغلون ومتعطّلون) لا يقل عن ( 2.5 ) أردني.

فهل من تفسير لتقديرات منتدى الاستراتيجيات.؟!


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