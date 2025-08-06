كتبت رئيسة قسم الشؤون النسائية الكرك الدكتوره هند جمال فالح الضمور

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شعارها المميّز في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لهذا العام:

“يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد”.

ومن خلال متابعتي للمراكز التي تشرفت بالمسؤولية عنها، وجدت أن هذا الشعار لم يكن مجرد كلمات تُقال أو لافتة تُعلّق، بل تحوّل إلى رسالة وعي حقيقية حملها المجتمع المحلي في محافظة الكرك بكل ترحيب، حيث كان الإقبال على المراكز الصيفية ملحوظًا وملهمًا.

لقد نطق الجميع بصوت واحد: “لا للمخدرات”، مؤكدين أن حماية أبنائنا مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية لتصبح واجبًا وطنيًا على كل أسرة وفرد.

وهكذا شكّلت هذه المبادرة تفويضًا شعبيًا للدولة الأردنية كي تضرب بيد من حديد على أيدي تجّار السموم، حمايةً لشبابنا وصونًا لمستقبل الوطن.