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الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي

دقيقتان ago
الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من التجاوزات المرورية المتعلقة بالمواكب وإخراج الأجساد من المركبات، بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي.
وكشفت المديرية عبر إذاعة الأمن العام، الأربعاء، عن خطة مرورية وانتشار مكثف لمرتبات الإدارات المرورية بالزي المدني لضبط أي تجاوزات مرورية.
وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية المركبات الفنية وخاصة نظام تبريد المحرك مع قرب تأثر المملكة بارتفاع كبير متوقع لدرجات الحرارة.
وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والإلكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات أخرى وفقا لأحكام القانون.
وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة.
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم.
ولفتت إلى أهمية الشراكة المجتمعية لمحاربة هذه الظاهرات من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911)
وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيداً عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.


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