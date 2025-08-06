بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قاتل جديد في غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 20 فلسطينيا

46 ثانية ago
قاتل جديد في غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 20 فلسطينيا

وطنا اليوم:أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فجر اليوم الأربعاء باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات في انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات المجوّعين وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شاحنة المساعدات “انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طريق غير آمنة، وهو ما يكشف تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل”.
وأمس الثلاثاء، استشهد 81 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 57 من طالبي المساعدات المجوّعين.
ويدفع الجوع آلاف الأشخاص إلى نقاط انتظار المساعدات يوميا، مما يؤدي إلى وقوعهم بين شهداء وجرحى ومفقودين.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، إذ تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا، منهم 95 طفلا، وفقا للمصادر الطبية بالقطاع.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:04

4.207 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 7 أشهر

21:34

العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار

21:30

مندوباً عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان شقيقة مدير المخابرات العامة

21:24

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الجديعات والحواتمة ونارموق

20:46

دم الطفيلة وهمّ الوطن: قصة م. منار المحاسنة

20:44

السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقديم لمنح “تشيفننغ” للدراسة في المملكة المتحدة

20:34

بلدية المفرق: ردم بركة مياه في حي الفدين بعد التأكد من خطورتها

20:25

الزعبي يتلقى ردًا رسميًا حول استمرار إغلاق معبر الرمثا

20:13

سلطات الاحتلال تقتل أكثر من 200 تمساح في مزرعة بالضفة الغربية

20:08

الجيش يحبط تسلل أحد الأشخاص على الواجهة الشمالية ويلقي القبض عليه

19:38

انتهاء المشاورات الأمنية.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة بالكامل

19:20

من يغادر سفينة حكومة حسان ومن يصعد إليها في تعديل الكفاءات

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان