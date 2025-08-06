4.207 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 14.9 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، في مؤشر لافت على نسقها التصاعدي الذي بدأ منذ بداية 2025.

وحسب معطيات إحصائية زادت صادرات الغرفة وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، إلى 4.207 مليار دينار، مقابل 3.660 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ثمانية قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5 بالمئة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و78 بالمئة للصناعات الإنشائية.

بالمقابل، انخفضت صادرات قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 8.2 بالمئة والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 7.6 بالمئة.

واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.421 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 41.6 بالمئة، وصولا إلى نحو 700 مليون دينار، مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 8.3 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 492 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت كذلك صادرات الغرفة إلى العراق خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025 بنسبة 1.9 بالمئة، وصولا لما قيمته 535 مليون دينار، مقابل 524 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.5 بالمئة، لتسجل 694 مليون دينار، مقابل 767 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 363.7 بالمئة، حيث وصلت إلى 181 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة، وصولا لما قيمته 94 مليون دينار، مقابل 86 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة ملياري دينار فالدول الآسيوية غير العربية 935 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 723 دينار.وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 252 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 135 مليون دينار والدول الإفريقية 87 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 37 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 32 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.024 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 745 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 624 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 567 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 413 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 369 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 184 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 148 مليون دينار والإنشائية 122 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 11 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار