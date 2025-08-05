الزعبي يتلقى ردًا رسميًا حول استمرار إغلاق معبر الرمثا

وطنا اليوم:أعلن النائب المحامي عوني الزعبي، عن تلقيه إجابة على سؤاله النيابي عن موعد فتح معبر الرمثا ، وما يشكله من أعباء اقتصادية على أبناء لواء الرمثا.

وقال الزعبي إنّه تلقى ردًا من وزير الداخلية، أوضح فيه أن استمرر اغلاق المعبر يعود لاعتبارات أمنية تتعلق بالوضع على الجانب السوري، وهناك تنسيق مستمر عبر اللجنة الامنية الأردنية السورية المشتركة، لبحث إمكانية اعادة فتح المعبر متى توفرت الظروف المناسبة.

وتعهد النائب لأهله في الرمثا الاستمرار في متابعة الملف الحيوي، ولن يتوقف عن المطالبة بإعادة فتح المعبر بما يخدم المصلحة العامة ويرفع المعاناة عن المواطنين المتضررين.

وكان الزعبي وجه سؤالًا إلى وزير الداخلية حول حول استمرار إغلاق المعبر الحدودي الذي مسّ بالعاملين في قطاع النقل والتجارة من أبناء اللواء