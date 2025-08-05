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انتهاء المشاورات الأمنية.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة بالكامل

دقيقتان ago
انتهاء المشاورات الأمنية.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة بالكامل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتهاء المشاورات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن استمرار الحرب في غزة.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: “التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة”.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل.
وأضافت أن “المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق قطاع غزة”، مبينة أن هناك “توجها نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة”.
ونقلت وسائل إعلام عن نتنياهو قوله في ختام المشاورات: “الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)”.
لكن صحيفة “هآرتس” قالت إن “الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد الرهائن أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة”.
ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن.
وأبرزت المصادر: “موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم”.
وأكدت: “مسؤولو المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط”.
وتابعت: “الجيش أوضح أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط”.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من نتنياهو: “إذا كان رئيس أركان الجيش لا يوافق على احتلال غزة فليقدم استقالته”.
هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية: “خطة احتلال غزة بالكامل ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء للموافقة”.


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