5 طائرات عسكرية تنفذ إنزال 35 طنًا من المساعدات الإنسانية على غزة

وطنا اليوم:أقلعت اليوم الثلاثاء خمس طائرات عسكرية تحمل مساعدات إنسانية وحليب أطفال ومواد غذائية من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي، وذلك ضمن الجهود الدولية التي يقودها الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية جواً للمناطق التي يصعب الوصول إليها براً داخل القطاع.

وشاركت في الانزالات الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واخرى لجمهورية فرنسا، وطائرتان لألمانيا الاتحادية، حملت على متنها (٣٥) طناً من المساعدات الإنسانية.

وتم تقسيم صناديق الطرود بواقع نصف طن لكل منها بعد تغليفها ورزمها وإحكام غلقها، لضمان وصولها إلى مختلف المناطق في شمال ووسط القطاع دون إلحاق أي ضرر بها، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية العاملة هناك.

وبذلك يرتفع عدد الانزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على قطاع غزة إلى (١٤٠) إنزالاً جوياً، و(٢٩٣) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( ٣٢٥) طنًا منذ عودة الانزالات الجوية في 27 تموز الماضي