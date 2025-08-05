تجديد تعيين رؤساء الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية

وطنا اليوم:نسب مجلس التعليم العالي، الثلاثاء، بتجديد تعيين كل من الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية لمدة أربع سنوات والأستاذ الدكتور خالد عيسى سالم السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اعتبارا من 9 آب 2025 الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية اعتبارا من 23 آب.

وقرر المجلس إعفاء الأستاذ الدكتور بسام زعل عبد ربه المحاسنة من منصبه رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية وعدم تجديد التعيين للأستاذ الدكتور اسلام محمد صلاح الدين بشير مساد رئيس جامعة اليرموك.

وأعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية اعتبارا من صباح الأحد المقبل حتى نهاية الخميس 14 آب