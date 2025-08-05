بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

تجديد تعيين رؤساء الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية

44 ثانية ago
تجديد تعيين رؤساء الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية

وطنا اليوم:نسب مجلس التعليم العالي، الثلاثاء، بتجديد تعيين كل من الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية لمدة أربع سنوات والأستاذ الدكتور خالد عيسى سالم السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اعتبارا من 9 آب 2025 الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية اعتبارا من 23 آب.
وقرر المجلس إعفاء الأستاذ الدكتور بسام زعل عبد ربه المحاسنة من منصبه رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية وعدم تجديد التعيين للأستاذ الدكتور اسلام محمد صلاح الدين بشير مساد رئيس جامعة اليرموك.
وأعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية اعتبارا من صباح الأحد المقبل حتى نهاية الخميس 14 آب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

الجمارك تضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

12:41

الحكومة : تعديل وزاري غدًا لتعزيز فريق التنفيذ والتحديث

12:29

الجامعه الاردنيه اليوم

12:26

القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد بث خطير

12:03

مجلس التعليم العالي يعقد جلسة لتحديد مصير رؤساء الجامعات الرسمية

11:55

العضايلة يزور أجنحة وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE المقام حاليا في القاهرة

11:50

مطالب نيابية بالتحقيق في ارتفاع فواتير الكهرباء

11:32

تفشٍ مقلق للكوليرا في مخيمات دارفور وسط حصار ونقص حاد بالرعاية الصحية

11:26

خبراء يتوقعون انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي

11:06

البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن

10:58

بعد 24 ساعة.. قاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة

10:52

اليابان تسجل 17 رقما قياسيا بدرجات الحرارة

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان