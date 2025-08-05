بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الجامعه الاردنيه اليوم

30 ثانية ago
الجامعه الاردنيه اليوم

أ.د. مصطفى عيروط

كل يوم يزداد تعلقي في جامعتنا الاردنية عندما اتجول فيها واربط بين الماضي والحاضر والمستقبل وسيدرس فيها ابناؤنا و احفادنا
فاليوم الجامعه الاردنية من اول ٥٠٠ جامعة عالمية
واليوم الجامعة الاردنية من طليعة الجامعات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع
واليوم الجامعة الاردنية متقدمة عالميا في كافة التصنيفات العالمية
واليوم الجامعة الاردنية متميزه وحصلت على جائزة التميز من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
واليوم الجامعة الاردنية مدينة جامعية
واليوم الجامعة الاردنية تشهد تغييرا وتطويرا جذريا للقاعات والبنى التحتيه والخدمات
واليوم الجامعة الاردنية تشهد تغييرا للخطط والبرامج لمواكبة السوق وزيادة نسب التشغيل للخريجين
واليوم الجامعة الاردنية تزداد شراكتها مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي
واليوم الجامعة الاردنية تبني وتزيد من تراكم الانجازات
واليوم الجامعة الاردنية إدارتها برئاسة معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات إدارة ناجحة فعاله منجزة نزيهة تتابع ميدانيا تخطط للمستقبل وتنجز في الحاضر تعمل بكفاءه واخلاص وتواضع برضا العاملين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلبة والمجتمع المحلي
اليوم الجامعة الاردنية مسيرة عطاء وإنجاز كما هو الأردن دائما بقيادتنا الهاشمية التاريخية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو الامير الحسين ولي العهد الأمين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:26

القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد بث خطير

12:03

مجلس التعليم العالي يعقد جلسة لتحديد مصير رؤساء الجامعات الرسمية

11:55

العضايلة يزور أجنحة وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية المشاركة في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE المقام حاليا في القاهرة

11:50

مطالب نيابية بالتحقيق في ارتفاع فواتير الكهرباء

11:32

تفشٍ مقلق للكوليرا في مخيمات دارفور وسط حصار ونقص حاد بالرعاية الصحية

11:26

خبراء يتوقعون انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي

11:06

البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن

10:58

بعد 24 ساعة.. قاتل الفنانة ديالا الوادي يمثل الجريمة

10:52

اليابان تسجل 17 رقما قياسيا بدرجات الحرارة

10:45

فلس الريف يزوّد 215 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 930 ألف دينار

10:37

شركة العبدلي للاستثمار والتطوير تستقبل وفدًا من BI Group الكازاخستانية لبحث فرص التعاون الاستثماري

10:36

دروس في التضامن ووحدة الصف: عبر من تاريخ إسرائيل ويهودية الدولة وتأملات في التجربة الأردنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان