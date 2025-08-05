الجامعه الاردنيه اليوم

أ.د. مصطفى عيروط

كل يوم يزداد تعلقي في جامعتنا الاردنية عندما اتجول فيها واربط بين الماضي والحاضر والمستقبل وسيدرس فيها ابناؤنا و احفادنا

فاليوم الجامعه الاردنية من اول ٥٠٠ جامعة عالمية

واليوم الجامعة الاردنية من طليعة الجامعات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

واليوم الجامعة الاردنية متقدمة عالميا في كافة التصنيفات العالمية

واليوم الجامعة الاردنية متميزه وحصلت على جائزة التميز من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

واليوم الجامعة الاردنية مدينة جامعية

واليوم الجامعة الاردنية تشهد تغييرا وتطويرا جذريا للقاعات والبنى التحتيه والخدمات

واليوم الجامعة الاردنية تشهد تغييرا للخطط والبرامج لمواكبة السوق وزيادة نسب التشغيل للخريجين

واليوم الجامعة الاردنية تزداد شراكتها مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي

واليوم الجامعة الاردنية تبني وتزيد من تراكم الانجازات

واليوم الجامعة الاردنية إدارتها برئاسة معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات إدارة ناجحة فعاله منجزة نزيهة تتابع ميدانيا تخطط للمستقبل وتنجز في الحاضر تعمل بكفاءه واخلاص وتواضع برضا العاملين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلبة والمجتمع المحلي

اليوم الجامعة الاردنية مسيرة عطاء وإنجاز كما هو الأردن دائما بقيادتنا الهاشمية التاريخية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو الامير الحسين ولي العهد الأمين.