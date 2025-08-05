مجلس التعليم العالي يعقد جلسة لتحديد مصير رؤساء الجامعات الرسمية

وطنا اليوم:يعقد مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، حاليا جلسة لتحديد مصير رؤساء الجامعات الرسمية.

ويبحث المجلس خيارات تجديد تعيين رؤساء جامعات انتهت مددهم او عدم التجديد لهم، وسط توجهات لاحداث تغييرات كبيرة بين رؤساء الجامعات الرسمية الرسمية.

ويتجه المجلس إلى التجديد لرئيسي جامعتين هما رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم.

كما يتجه إلى عدم التجديد لرئيسي جامعتي اليرموك الدكتور إسلام مساد، والطفيلة التقنية الأستاذ الدكتور بسّام المحاسنة.

يذكر أن اربعة رؤساء جامعات رسمية تنتهي مددهم العام الحالي