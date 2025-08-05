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مطالب نيابية بالتحقيق في ارتفاع فواتير الكهرباء

45 ثانية ago
مطالب نيابية بالتحقيق في ارتفاع فواتير الكهرباء

وطنا اليوم:وجّه النائب خليفة سليمان الديات كتابًا رسميًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في أسباب الارتفاع المفاجئ على فواتير الكهرباء، لا سيما في مناطق الأغوار (وادي الأردن) والعقبة، والتي شهدت شكاوى متزايدة من المواطنين نتيجة الفواتير المرتفعة.
وأشار الديات في كتابه إلى أن هذا الارتفاع غير المبرر يُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل من استخدام أجهزة التبريد ضرورة معيشية لا ترفًا.
وطالب النائب بـالتحقيق في آلية احتساب الشرائح وعدالة القراءات، وتقديم توضيحات شفافة للمواطنين حول أسباب الارتفاع.
كما طالب النائب بإعادة النظر في نظام الشرائح الكهربائية بما يُراعي خصوصية المناطق المناخية والاقتصادية، واتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمعالجة الوضع.
وأكد الديات أنه أجرى خلال يومي الأحد والاثنين اتصالات مع عدة جهات معنية، منها: وزير الطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان.
كما أعلن أنه سيعقد عدة لقاءات صباح الأربعاء المقبل لمتابعة هذه القضية وبحث سبل التخفيف عن المواطنين.


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