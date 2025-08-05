بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

وفاة كل يومين وإصابة عمل كل (35) دقيقة

15 ثانية ago
وفاة كل يومين وإصابة عمل كل (35) دقيقة

الخبير موسى الصبيحي

الجواب باختصار نعم، فقد نصّت الفقرة (أ) من المادة (32) على ذلك صراحةً: ( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة). والهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة العامل وتقليل احتمالات تعرضه لإصابات عمل.

وفي حال لم تكن المنشأة ملتزمة بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدّى ذلك إلى وقوع إصابات عمل بين عمّالها، فإن قانون الضمان حمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية التي تتطلبها حالة العامل(المؤمّن عليه) المصاب وفقاً للقانون والتي تشتمل على: تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، نفقات انتقال العامل المصاب من مكان السكن أو العمل إلى مكان العلاج والعكس، الخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة.

ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الضمان سجّلت، وفقاً لأحدث تقرير لإصابات العمل لسنة 2023، إصابة عمل كل (35) دقيقة، ووفاة ناشئة عن إصابة عمل كل (2) يوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

العلاقة بين الهيئة المستقلة والأحزاب ،،،

09:27

لماذا لا نتوجه الى تنمية سياحية واقتصادية مستدامة في غابات الكورة على غرار عجلون؟!

09:26

التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يرفع رسالة إلى الملك: صورة غير مكتملة عن معاناة المواطنين

09:21

الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية

09:15

حديقة حيوان تطلب حيوانات أليفة لإطعام الحيوانات المفترسة

09:11

إسرائيل تزعم السماح بدخول البضائع إلى غزة تدريجيا عبر تجار محليين

20:49

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

20:39

الحكومة: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة

20:23

مقرّبون من نتنياهو: قرار باحتلال كامل لقطاع غزة وتنفيذ عمليات في كل المناطق

20:12

تشخيص نحو ألفي إصابة بسرطان الثدي سنويا في الأردن

19:37

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا

19:31

رئيس النواب الأمريكي يزور مستوطنة آريئيل في الضفة الغربية

وفيات
وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينه