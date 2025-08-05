وفاة كل يومين وإصابة عمل كل (35) دقيقة

الخبير موسى الصبيحي

الجواب باختصار نعم، فقد نصّت الفقرة (أ) من المادة (32) على ذلك صراحةً: ( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة). والهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة العامل وتقليل احتمالات تعرضه لإصابات عمل.

وفي حال لم تكن المنشأة ملتزمة بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدّى ذلك إلى وقوع إصابات عمل بين عمّالها، فإن قانون الضمان حمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية التي تتطلبها حالة العامل(المؤمّن عليه) المصاب وفقاً للقانون والتي تشتمل على: تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، نفقات انتقال العامل المصاب من مكان السكن أو العمل إلى مكان العلاج والعكس، الخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة.

ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الضمان سجّلت، وفقاً لأحدث تقرير لإصابات العمل لسنة 2023، إصابة عمل كل (35) دقيقة، ووفاة ناشئة عن إصابة عمل كل (2) يوم.