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منتخب النشامى يواجه روسيا والدومينيكان وديا بكرة القدم

16 ثانية ago
منتخب النشامى يواجه روسيا والدومينيكان وديا بكرة القدم

وطنا اليوم:أنجز الاتحاد الاردني لكرة القدم، الترتيبات اللازمة لإقامة مباراتين وديتين دوليتين لمنتخب النشامى أمام روسيا والدومينيكان، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.
ويبدأ منتخب النشامى تدريباته الفنية والبدنية الاثنين 25 آب في عمان بقائمة أولية للاعبين، على أن يستمر التجمع حتى السبت 30 من الشهر ذاته، قبل أن يغادر إلى روسيا بالقائمة النهائية لمواجهة أصحاب الأرض الخميس 4 أيلول.
ويستأنف منتخب النشامى تدريباته في الأردن بعد العودة من روسيا، حيث يلتقي مع جمهورية الدومينيكان الثلاثاء 9 أيلول في عمان.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب FIFA 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.


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