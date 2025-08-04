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الفراية يتابع تنفيذ تمرين محاكاة وهمي للاستجابة للطوارئ الصحية بمركز جابر

34 ثانية ago
الفراية يتابع تنفيذ تمرين محاكاة وهمي للاستجابة للطوارئ الصحية بمركز جابر

وطنا اليوم:تابع وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، تنفيذ تمرين محاكاة “وهمي” للاستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر.
وبدأ التمرين عند الساعة 12 في مركز حدود جابر، للوقوف على مدى الجاهزية في التعامل مع أي طارئ للصحة العامة والخاصة والأمراض الوبائية.
مصدر من حدود جابر تحدث عن حركة نشطة على الحدود والتي بناء عليها تقرر إجراء تمرين محاكاة “وهمي” للاستجابة للطوارئ الصحية.
وأكد أن ما يجري في الحدود اليوم عبارة عن “تمرين وهمي”.


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