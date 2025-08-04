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نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

27 ثانية ago
نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

وطنا اليوم:ذكر موقع أكسيوس الاثنين أن أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضاف الموقع أن نائبا واحدا على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة.
جاء ذلك بعد أن قلل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أهمية إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها “غير مجدية” و”رمزية فقط”.
وقال روبيو، في مقابلة مع إذاعة شبكة “فوكس نيوز”، “الأمر مزعج للبعض، ولكنه لا يعني شيئًا؛ لا يمكن لأي من هذه الدول إنشاء دولة فلسطينية من جانب واحد، ولن تكون هناك دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على ذلك”.
وأضاف: “لا يمكنهم حتى تحديد مكان الدولة الفلسطينية أو من سيحكمها، وبالتالي فإن هذه التحركات لا معنى لها”، معتبرًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “سيكافئ حماس ويشجعها على رفض وقف إطلاق النار في غزة” وفق تعبيره.
 ورأى روبيو أن الدافع وراء هذه الخطوات هو ضغوط محلية، قائلاً: “بعض هذه الدول لديها دوائر انتخابية ضخمة تضغط عليها للانضمام إلى هذا الجانب، بصرف النظر عن العواقب الجيوسياسية”.
وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، استجابة للغضب الشعبي المتزايد نتيجة مشاهد الأطفال الذين يعانون الجوع في قطاع غزة.


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