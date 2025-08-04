طقس العرب: الأردن يتأثر بموجة حارة في 8 آب تصل فيها الحرارة إلى 41 درجة

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب، إن أحدث قراءات الخرائط الجوية تشير إلى أن الأردن على موعد مع أول موجة حارة خلال هذا الصيف، تبدأ من الجمعة 8 آب.

وبينت قراءات طقس العرب أن الموجه ناتجة عن انزياح مركز القبة الحرارية إلى الغرب لتتموضع فوق منطقة بلاد الشام بما فيها المملكة، وترتفع معها درجات الحرارة عن المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-11 درجة مئوية.

وفي التفاصيل، فإن كتلة هوائية شديدة الحرارة يُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام بما فيها المملكة، مما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة ولأيام عدة، وتُصبح درجات الحرارة أعلى بكثير من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ويُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح حارا منذ بدء النهار ويصبح شديد الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر في أغلب المناطق، وتكون درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة مئوية في العديد من القرى والمُدن الأردنية، بما فيها العاصمة عمّان.

كما يكون الطقس شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية، وتتجاوز درجات الحرارة هناك الـ 45 درجة مئوية.

كما وتظهر كميات من السُحب المُتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

أما ليلا، فيُتوقع أن يطرأ أيضا ارتفاع كبير على درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية، ويسود طقس أدفأ مما هو معتاد عليه وكاتم أثناء الليل، مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هو مُعتاد عليه في الليل.

ويوصي طقس العرب خلال الموجه بعدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل، وإن لم تكن تشعر بالعطش.

ونصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات وحتى في ساعات الليل، وعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.