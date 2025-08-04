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عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة

دقيقتان ago
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة

وطنا اليوم:استمرارًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأهل في غزة، وبتوجيهات ملكية سامية، عبرت اليوم قافلة جديدة تم تسييرها من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتتكون القافلة التي عبرت جسر الملك الحسين من 38 شاحنة مساعدات إنسانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتحمل القافلة مواد غذائية أساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتُعدّ جزءًا من الجهود المتواصلة التي يقودها الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، لإغاثة أهلنا في القطاع، والتخفيف من معاناتهم.
ويجسد هذا الجهد المشترك مع برنامج الغذاء العالمي نموذجًا حيًا للتكامل بين العمل الوطني الأردني والمجتمع الدولي في مواجهة الكوارث الإنسانية، ويؤكد أن الجيش العربي يبقى في مقدمة الصفوف، حاملًا رسالة الخير والإنسانية.


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