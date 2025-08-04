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توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة

36 ثانية ago
توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة

وطنا اليوم:توقع عضو مجلس غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، انخفاض أسعار الزي المدرسي للموسم الدراسي 2025-2026، نسبياً عن الأعوام السابقة، بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق، ووجود عروض وتخفيضات تتيح للمستهلك الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق التجارية التقليدية.
وأشار القواسمي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن سعر الزي المدرسي الحكومي للمرحلة الابتدائية، يتراوح بين 4-6 دنانير، والثانوية بين 6-8 دنانير بحسب الجودة، أما الحقائب فتتراوح أسعارها بين 4-10 دنانير، حسب المرحلة الدراسية والجودة، لافتاً إلى وجود عدة خيارات للزي المدرسي للمدارس الخاصة، بحسب كل مدرسة.
وأكد أن تجار الألبسة والحقائب المدرسية والأحذية، استكملوا التحضيرات لاستقبال موسم العودة للمدارس بتجهيزات كاملة لتغطية جميع احتياجات الطلبة في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وأضاف أن التجار استوردوا أحذية وحقائب مدرسية ومستلزماتها، بأكثر من 25 مليون دينار، بالإضافة لتجهيزات أخرى بقيمة تفوق 15 مليون دينار، لتصنيع الملابس والزي المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة، الذي يصنع محلياً وفق قرار حكومي ملزم بعدم استيراد الزي المدرسي من الخارج.


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