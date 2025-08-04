الرؤية الواضحة ((HDVISION توقع اتفاقية حصرية لإدارة المساحات الإعلانية لشركة جت لنقل الركاب في جسر الملك حسين

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية نحو التوسّع الإقليمي، أعلنت شركة الرؤية الواضحة (HDVISION)، الرائدة في مجال التسويق والإعلان في فلسطين، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة جت لنقل الركاب، إحدى أعرق وأكبر شركات النقل البري في المنطقة، يتم بموجبها منح HDVISION حقوق الإدارة والتشغيل والتطوير لكافة المساحات الإعلانية للخدمات التابعة لشركة “جت” في جسر الملك حسين على الجانب الأردني.

وتتيح هذه الاتفاقية الوصول إلى شريحة واسعة من المسافرين عبر مجموعة متنوعة من المساحات الإعلانية التي تشمل صالات الانتظار وواجهات الحافلات والشاشات الرقمية وبطاقات التذاكر واللوحات الترويجية والمجسمات التسويقية والموقع الإلكتروني، مما يوفّر فرصة استثنائية للشركات الراغبة في الوصول إلى جمهور متنوع وعابر للحدود.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب، الدكتور خالد اللحام: “نؤمن في “جت” أن دورنا يتجاوز نقل المسافرين، فنحن نعمل كحلقة وصل حضارية تعكس صورة الأردن وتقدّم تجربة سفر متكاملة تجمع بين الراحة والكفاءة والحداثة، ومن هذا المنطلق، فإن شراكتنا مع HDVISION تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتطوير الهوية البصرية للمرافق التابعة للشركة على جسر الملك حسين، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في تقديم خدمات عصرية تليق بالمكانة الإقليمية لهذا المعبر الحيوي”.

وأضاف “نعمل في جت على رفع معايير الخدمات باستمرار وتطوير البنية التحتية والتجربة الشاملة للمسافرين، بدايةً من الحافلات ومروراً بالمرافق ووصولاً إلى الواجهات الإعلانية، بما يضمن بيئة متقدمة تعكس التقدّم الذي يشهده الأردن في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستكون نقطة تحوّل في صناعة الإعلان عبر المعابر الحدودية، وستفتح أمامنا آفاقاً جديدة في مجال التكامل بين النقل والخدمات الذكية”.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة الرؤية الواضحة، عمرو هديب، أن النجاح في قطاع الإعلان لا يقوم فقط على جودة المحتوى، بل يرتكز أيضاً على اختيار المنصة المناسبة في اللحظة المناسبة. مضيفاً “شراكتنا مع “جت” تُمثل محطة استراتيجية تتيح لنا التواجد في موقع حيوي يربط بين فلسطين والأردن، ويفتح آفاقاً جديدة أمام العلامات التجارية للتواصل مع جمهور متنوّع”.

وأشار إلى أن توسّع HDVISION يتم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ حضورها في الأسواق العربية من خلال شراكات نوعية ومواقع ذات طابع استراتيجي، قائلاً “نحن نعمل مع “جت” على تطوير واجهة إعلانية عصرية داخل مرافق الجسر، ونسعى أيضاً لتقديم تجربة مبتكرة للمعلنين تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في عالم التسويق والإعلان”.

وتُعد شركة “جت” التي تأسست عام 1964؛ من أبرز الركائز الوطنية في قطاع النقل الأردني، حيث تدير شبكة واسعة من الخطوط الداخلية والإقليمية تغطي مدن الأردن والدول المجاورة، وتقدّم خدماتها لملايين المسافرين سنوياً عبر أسطول حديث من الحافلات الفاخرة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وفي السياق ذاته، تأسست شركة HDVISION عام 2005 كإحدى شركات مجموعة مسار العالمية، وسرعان ما برزت كإحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الإعلانية والتسويقية المتكاملة في فلسطين، وتطورت بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً إلى وكالة متكاملة تقدّم خدمات تشمل الاستراتيجية الرقمية وصناعة المحتوى وإنتاج الإعلانات وإدارة الحملات وتنظيم الفعاليات وتصميم الهويات والعلامات التجارية.