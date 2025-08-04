‪ مجموعة هيونداي موتور تُطلق مبادرة رائدة في مجال التنقل الهيدروجيني في نيوم لتعزيز النقل المستدام‬

بدأت مجموعة هيونداي موتور تجربة رائدة لاختبار التنقل بالهيدروجين في نيوم، وهي منطقة ذكية ومستدامة قيد التطوير في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، والتي يتم بناؤها كمختبر حي.

وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع نيوم في سبتمبر 2024 لتعزيز مبادرات التنقل المستقبلية، مما يؤكد توافقها مع أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

يُسلط التشغيل الناجح لحافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود من هيونداي موتور على ارتفاعات عالية وتضاريس صعبة تسلط الضوء على إمكانات التنقل بالهيدروجين في التضاريس المعقدة

تعزز التجربة شراكة المجموعة مع نيوم وإينوا، شركتها التابعة للطاقة والمياه، لدعم تطوير البنية التحتية الموثوقة للهيدروجين من أجل التنقل الخالي من الكربون.

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة)، بالشراكة مع شركة إينوا، التابعة لنيوم والمتخصصة في الطاقة والمياه، عن إتمام تجربة رائدة للتنقل بالهيدروجين بنجاح في منطقة تروجينا الجبلية في نيوم. يمثل هذا الإنجاز أول استخدام للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في تضاريس جبلية عالية الارتفاع، مما يعزز ريادة المجموعة في مجال التنقل بالهيدروجين. شاهد الفيديو هنا.

شغّلت المجموعة حافلتها الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) ، تحت اسم يونيفرس UNIVERSE، على طريق جبلي في تروجينا، حيث وصلت إلى ارتفاعات تصل إلى 2080 مترًا وانحدارات بنسبة 24%. وبمحاكاة نقل الركاب من منطقة الأعمال الرئيسية المستقبلية في نيوم إلى تروجينا، أظهرت التجربة أداء المركبة وفعالية الهيدروجين في ظروف الارتفاعات العالية.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمذكرة تفاهم شاملة تم توقيعها مع قطاع التنقل في نيوم في سبتمبر 2024 لاستكشاف إمكانية جلب حلول التنقل الخالية من الانبعاثات من الجيل التالي إلى نيوم.

وبفضل قيام شركة إينوا مؤخرًا بتثبيت أول محطة لتزويد الهيدروجين في المنطقة، والتي يمكنها دعم مجموعة من المركبات التي تعمل بالهيدروجين، تمكنت المجموعة من تشغيل حافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود لنقل كبار الشخصيات في نيوم من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي.

تُمثل هذه التجربة الناجحة في نيوم خطوةً مهمةً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى دفع عجلة التحول الاقتصادي وتعزيز الصناعات المستقبلية. ويمكن لمجموعة هيونداي موتور ونيوم الاستفادة من هذا الإنجاز من خلال توسيع تعاونهما في الحلول المستدامة، مؤكدَين التزامهما المشترك بمستقبل خالٍ من الكربون.

بالتعاون مع نيوم وإينوا، أصدرت المجموعة فيديو لمشاركة رحلتها، يُظهر حافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود وهي تجوب تضاريس تروجينا الجبلية، إلى جانب مقابلات مع شركاء المشروع. يُبرز الفيلم التزام مجموعة هيونداي موتور المشترك بتطوير حلول التنقل المستدام في نيوم من خلال عرض تقنية الهيدروجين في ظروف واقعية متنوعة.

يعود تواجد مجموعة هيونداي موتور في المملكة العربية السعودية إلى جهودها السابقة في مجال الهيدروجين، والتي بدأت بتطوير التكنولوجيا في أواخر التسعينيات. وتؤكد هذه التجربة الأخيرة التزام المجموعة بتحقيق التنقل باستخدام الهيدروجين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف المناخ العالمية.

تُسهم مجموعة هيونداي موتور في دفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال علامتها التجارية ومنصتها التجارية المُخصصة للهيدروجين، HTWO. ومن خلال تسخير خبرتها الشاملة في مجال الهيدروجين، من الإنتاج والتخزين إلى التطبيق، تُوسّع HTWO نطاق عملها كمنصة مفتوحة للتعاون والاستثمار والشراكة، مُعززةً بذلك مساهمة المجموعة في بناء اقتصاد هيدروجيني مستدام.