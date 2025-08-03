الأقصى… جرح الأمة

بقلم: حسين أحمد عطاالله الضمور

الأقصى المبارك ليس حجارة ولا جدراناً، بل هو قلبٌ نابض في صدور المسلمين جميعاً. كلما تعرّض لاقتحام أو انتهاك، شعرنا أن جرحاً عميقاً أصاب أرواحنا.

هذه الاعتداءات الاستفزازية من جماعات متطرفة، لا تغيّر من حقيقة الأقصى شيئاً، لكنها تكشف كم الحقد وتزرع مزيدًا من التوتر والخوف في المنطقة. فهي لا تمسّ أرضاً فقط، بل تمسّ مشاعر أمة كاملة.

ومع ذلك، يبقى الأقصى ثابتاً، تحرسه العيون الصادقة والقلوب المؤمنة، وتظل الوصاية الهاشمية الأردنية عليه شاهداً على مسؤوليّة تاريخية لم تتخلَّ عنها يومًا.

الأقصى سيبقى مكاناً مقدسًا، شامخاً في وجه الرياح، رمزاً يذكّرنا بأن الحق لا يموت، وأن الروح إذا تعلّقت بمقدساتها، لن يقدر على انتزاعها أحد.