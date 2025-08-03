النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

وطنا اليوم:عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعًا، صباح الأربعاء، في قاعة المرحوم عبد الهادي المجالي، لبحث الخلاف القائم بين نقابة الصحفيين الأردنيين وناشري المواقع الإلكترونية، بحضور النواب د. حسين العموش، وعطا الله الحنيطي، ود. هالة الجراح، إلى جانب عشرات من أصحاب المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وناقش الاجتماع أبرز القضايا العالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها شروط العضوية في النقابة، وكلف الاشتراكات، والمعايير المتعلقة بالإعلانات والضرائب، إضافة إلى المطالب المتكررة بتعديل بعض بنود قانون النقابة.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات أبرزها:

•تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، ليشمل تخفيض قيمة الاشتراكات الحالية.

•تمديد المهلة الممنوحة لناشري المواقع الإلكترونية لتسوية أوضاعهم حتى نهاية العام الجاري.

•فرض نسبة 1% فقط من قيمة الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية، تُستوفى بناءً على البيانات الواردة في الميزانيات المقدّمة لضريبة الدخل.

•التزام النقابة بتقديم خدماتها القانونية والإدارية للمواقع الإلكترونية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية والإجرائية المترتبة عليها.

وأكد النواب المشاركون أنهم في انتظار رد رسمي من مجلس نقابة الصحفيين على المحضر والمقترحات التي تم طرحها، تمهيدًا للوصول إلى تسوية عادلة تضمن حرية الإعلام وتنظيم المهنة، وتحافظ في الوقت ذاته على مكانة النقابة وحقوق منتسبيها