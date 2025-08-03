شكرا من القلب لـ جرش .. شكرا سماوي

وطنا اليوم:في كل عام، يُثبت مهرجان جرش للثقافة والفنون أنه ليس مجرد حدث فني أو ثقافي “عابر”، بل مناسبة وطنية تُجسّد روح الإبداع الأردني، وتُعزّز الحضور الثقافي للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، لا بد من التوقف عند الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على هذا الحدث، أفرادًا ومؤسسات، من أجل إنجاح دورة مهرجان جرش للعام 2025 ، حيث تجاوز عدد زوّاره حاجز النصف مليون زائر.

فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون التاسع والثلاثين والذي حمل هذا العام شعار “هنا الأردن ومجده مستمر”، أثبتت للجميع ان الأردن قادر على نشر البهجة والفرح رغم كل التحديات، كما جسّدت خطاب الأردن وموروثه الحضاري عبر التعريف بثقافته الوطنية وتعزيز السياحة الثقافية.

تقديرنا العميق يمتد إلى اللجنة العليا للمهرجان برئاسة وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وإدارته التنفيذية بقيادة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي وكافة العاملين خلف الكواليس، الذين عملوا بكفاءة واحترافية لضمان تقديم برنامج ثقافي وفني “غني” يعكس التنوع الثقافي الأردني، ويرحّب بالفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

كما نثمن دور الأجهزة الأمنية والخدمات اللوجستية، التي ساهمت في توفير بيئة آمنة ومنظمة، تليق بمكانة المهرجان وتاريخه العريق.

ولا يمكن إغفال الجهود الإعلامية المميزة التي رافقت الفعاليات وسلطت الضوء على ما قدّمه المهرجان من عروض نوعية وحضور جماهيري واسع، كما نخص بالذكر هنا الزميلين خالد غنيم وغازي بني نصر لما قدّماه من تغطية شاملة لكافة فعاليات المهرجان وتواصلهما الدائم والدؤوب مع مختلف وسائل الإعلام.

إن مهرجان جرش للثقافة والفنون يظل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ويؤكد أن الاستثمار في الثقافة والفن هو استثمار في صورة الوطن ووعيه وهويته.

وعلى مدى 10 أيام، قدّم القائمون على مهرجان جرش أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية، تنوعت بين حفلات غنائية لكبار النجوم الأردنيين والعرب، وعروض مسرحية، وبرامج ثقافية متميزة، وأمسيات شعرية شارك فيها 140 شاعرًا.

كما شمل المهرجان معارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأخرى فلكلورية من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب فقرات مخصصة للعائلات والأطفال.

ويعكس هذا التنوع والتنظيم اللافت الذي ميّز أيام المهرجان مدى نجاحه “الباهر”، ويؤكد قدرته على إيصال رسالته إلى العالم بأن “الأردن هنا… ومجده مستمر”.

وبدوره يتقدم موفع وطنا اليوم بكل الشكر والتقدير لكل من أسهم في صناعة هذا النجاح، الذي ننتظر استمراره وتطوره في الدورات القادمة .. شكرا من القلب لـ ” جرش” .. و ” أيمن سماوي”.