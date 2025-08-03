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فينيسيوس يُفاجئ ريال مدريد ويُجمّد مفاوضات التجديد

3 أغسطس 2025
فينيسيوس يُفاجئ ريال مدريد ويُجمّد مفاوضات التجديد

وطنا اليوم:شهد ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد تطورًا مفاجئًا، بعد أن توقفت المفاوضات بين الطرفين، بسبب مطالب اللاعب بالحصول على راتب مماثل لزميله الجديد كيليان مبابي، بحسب ما أوردته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية.
ورغم أن فينيسيوس تلقّى عروضًا ضخمة من أندية سعودية تخطّت قيمتها 350 مليون يورو، فإن اللاعب لا يخطط للرحيل هذا الصيف، إذ يفضّل الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب البرازيلي.
هذا الموقف وضع إدارة النادي الملكي في موقف حرج، خصوصًا بعد أن كانت الأجواء تشير إلى تفاؤل كبير بقرب التوصل لاتفاق جديد مع اللاعب، الذي يُعد أحد أبرز أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة.
ومع تجميد المفاوضات في الوقت الحالي، يبقى مستقبل فينيسيوس معلقًا حتى إشعار آخر، وربما حتى نهاية الموسم، ما يُثير القلق في أوساط جماهير ريال مدريد التي ترى في اللاعب رمزًا لمستقبل الفريق الهجومي إلى جانب مبابي وجود بيلينغهام.


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