اللواء المتقاعد عماد المدادحة ينتقد واقع الأحزاب السياسية: تنافس القيادات وتصدع القواعد يهددان مستقبلها

وطنا اليوم: وجّه اللواء المتقاعد عماد المدادحة انتقادًا صريحًا لواقع الأحزاب السياسية التي وصلت إلى البرلمان، معتبرًا أن العديد منها لم ينجح في تحقيق الأهداف التي دخلت من أجلها الحياة النيابية، وعلى رأسها إيصال الرسالة الحزبية وترسيخ البرامج بين القواعد الشعبية.

وقال المدادحة، في منشور له عبر منصة “إكس”، إن تلك الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان كانت تأمل بأن تكون تجربتها البرلمانية خطوة نحو تعزيز حضورها السياسي وبناء جسور ثقة مع الشارع، لكنها اليوم تعاني من تصدعات داخلية، وتنافس بين القيادات، وانسحابات لافتة في صفوف القواعد والكوادر.

وتساءل المدادحة: “أين هي تلك الأحزاب من كل ذلك؟ وكيف، ومن سيعالج هذه الأزمات الداخلية؟”، في إشارة إلى ضرورة إجراء مراجعة حزبية جادة تعيد ترتيب الصفوف وتضع أسسًا أكثر متانة للعمل الحزبي الفاعل.