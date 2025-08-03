فرقة كورال جامعة عمان الاهلية تتألق بمهرجان جرش .. صور

وطنا اليوم:تألقت فرقة كورال جامعة عمان الاهلية بمشاركتها في مهرجان جرش يوم الخميس ٣١-٧-٢٠٢٥ على مدرج ارتيمس ، حيث قدمت مجموعة متنوعة من أغاني الفولكلورالشعبي والاغاني الأردنية ومقطوعات موسيقية ، وقد طغى إبداع الفرقة على المسرح وكان تفاعل الجمهور قوياً وحماسياً.

وقد تم تكريم الفرقة وكافة المشرفين والجهاز الفني على هذا الابداع والتمييز الذي شهدت له إدارة المهرجان.

ومن نافل القول أن الفرقة وكافة الانشطة الفنية والثقافية للنادي تحظى بدعم كبير من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء / رئيس هيئة المديرين ، ومن عطوفة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان.

كما يذكرأن قسم النشاط الفني بنادي الارينا يقوم بإدارته السيد نادر سويدان ويشرف عليه فنياً السيد فادي النوري .