بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

وطنا اليوم:قال رئيس سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الأحد، إن البترا من أكثر الأماكن السياحية تأثرا بتراجع أعداد السياح.

وبين بريزات خلال اجتماع نيابي، أن 32 فندقا تضم 2000 غرفة أغلقت في البترا، إضافة لخسارة 700 موظف أعمالهم فيها.

وأضاف رئيس السلطة، أن 38 ألف نسمة من سكان البترا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في المدينة تأثروا بأزمة السياحة فيها.

وتابع “تم إعفاء المهن السياحية من رخص المهنو إعفاء عدد من المستأجرين من السلطة من مستحقات الإيجار في عام 2024.

وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، الجمعة، إن هناك شبه انقطاع كامل للسياحة في الأردن؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف عربيات أن القطاع السياحي في البترا يعاني، لاعتماده على السياح القادمين من دول أوروبا وأميركا.

وأشار إلى أن تداعيات العدوان على غزة نُلامسها بشكل يومي، خصوصًا على مقدمي الخدمات السياحية، مُبينًا أن السياحة الأوروبية والأميركية في “أسوأ حالاتها” مما انعكس بشكل سلبي على فنادق البترا، والأدلاء السياحيين، ومكاتب السياحة، والعاملين في السياحة الوافدة، والنقل السياحي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، السبت، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج “أردننا جنة” لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين لمجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.