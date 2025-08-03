فيلادلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها في مختلف التخصصات

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، احتفلت جامعة فيلادلفيا، الأربعاء الماضي، وسط أجواء مفعمة بالفخر والفرح، بتخريج فوجها الحادي والثلاثين من طلبة كليات الدراسات العُليا والدبلوم والبكالوريوس، وذلك في صالة فيلادلفيا الرياضية في حرم الجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي و عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وجمهور غفير من أهالي الخريجين، الذين امتلأت وجوههم بالاعتزاز والفرح وهم يشهدون لحظة تتويج سنوات من الكفاح والاجتهاد

وأكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح في كلمته خلال الحفل، أن الجامعة تواصل رسالتها كمركزٍ للإبداع والريادة، مشيرًا إلى أن تخريج الفوج الحادي والثلاثين يأتي تتويجًا لجهودها في إعداد أجيال مؤهلة علميًا وثقافيًا، تنتمي لوطنها وحضارتها، وتمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في التخصصات الحديثة وسوق العمل بكفاءة واقتدار.

وهنّأ رئيس الجامعة الخريجين على ما حققوه من إنجاز جاء نتيجة جهدهم وإصرارهم، مؤكدًا أنهم اليوم يقفون على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم، يحملون معها الأمل والعزيمة لتحقيق النجاح في ميادين العمل، بروح من الصدق والإخلاص، وسعي دؤوب نحو تحقيق أهدافهم النبيلة، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لجامعتهم في مواقعهم المستقبلية.

من جهته هنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم مرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتفوق، معتبرًا إياهم سفراء الجامعة وفرسانها، حاثهم على السعي نحو العمل الدؤوب وإثبات الوجود في كل مكان يعملون فيه.

وعبّر الطلبة الخريجون عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز الذي يُتوّج سنوات من الجهد والاجتهاد، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء إلى جامعة فيلادلفيا، واستعدادهم التام للانطلاق إلى سوق العمل بثقة وكفاءة، والمساهمة في خدمة الوطن وبنائه بكل إخلاص واقتدار.

وفي ختام الحفل، أعلن الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح استكمال الطلبة الخريجين لمتطلبات التخرج في برامج الدراسات العليا، والدبلوم العالي، والبكالوريوس في كليات الآداب والعلوم التربوية، والعلوم، والأعمال، والحقوق، والصيدلة، والهندسة والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، والعمارة والتصميم، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجامعات الأردنية.

وسلّم الجراح الشهادات إلى الخريجين، البالغ عددهم 800 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، وسط أجواء احتفالية غامرة امتزجت فيها مشاعر الفخر بالفرح، احتفاءً بثمرة سنوات من الجهد والاجتهاد الأكاديمي