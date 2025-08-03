شراكة استراتيجية بين جامعة فيلادلفيا ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتمكين الطلبة في المهارات الرقمية وفتح آفاق التوظيف التقني

وطنا اليوم:وقّعت جامعة فيلادلفيا ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرًا، في مجمع الملك الحسين للاعمال خلال إعلان الوزارة الرسمي عن إطلاق برنامج “المسرّع المهني” (Career Accelerator Program)، بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية، ومزوّدي الشهادات العالمية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مذكرة تفاهم مشتركة في مجالي التدريب والتوظيف، التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة،

إلى تأهيل وتمكين طلبة جامعة فيلادلفيا للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز وتطوير مهاراتهم التقنية والرقمية، وذلك عبر برامج التدريب والتوظيف الموجهة سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين، لبناء قدراتهم ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن البرنامج يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل بين الحكومة، والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف بناء منظومة مستدامة تعالج فجوة المهارات الرقمية وتربط الطلبة فعليًا بسوق العمل. وأضاف أن ” برنامج المسرّع المهني” لم يعد مجرد منصة للتدريب أو منح الشهادات، بل تحوّل إلى جسر عملي يربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة الواقعية، ويُدخل الاعتماد المهني في صميم الحياة الجامعية، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة في مختلف الجامعات ومناطق المملكة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز جاهزية الشباب الأردني لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع الوزارات وكافة الجهات من القطاعين العام والخاص لتأهيل وتمكين طلبة الجامعات الأردنية بالمهارات والمعارف الرقمية، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغير، ويعزز من فرص الشباب في الحصول على وظائف نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الفرص التدريبية

ولفت الجراح إلى ان جامعة فيلادلفيا تحرص على ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من خلال تزويد طلبتها بالمهارات العملية والمهنية التي تعزز فرصهم في الحصول على وظائف نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الجراح أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا جديدة أمام طلبة فيلادلفيا للاستفادة من برامج تدريبية متقدمة تقدمها شركات عالمية مرموقة، والتي من شأنها أن تُكسبهم شهادات مهنية معتمدة دوليًا، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.