المعتدون على مقرات دبلوماسية أردنية

بقلم د. مصطفى عيروط

الذين يعتدون على من مقرات دبلوماسية أردنية هم جواسيس وينفذون أجندات خارجية وناكري الجميل وخونة وعملاء.

فالأردن شعبا وجيشا وأجهزة امنية بقيادة جلالة الملك دائما وأبدا عملا وقولا مع فلسطين في القدس وغزة والضفة الغربية وما قدمه ويقدمه يعرفه كل إنسان.

والأردن القوي سند لفلسطين وأهلها والأمة جمعاء

ومثل هؤلاء الزمره الناعقة الفتانة الكذابة التي تسيء للأردن لن تفلت من العقاب القانوني ولم تنجح هي ومشغليها لحرف البوصلة.

الوعي المجتمعي وطنيا كبير جدا ولن ينجح المتعاونون وحلفاء الشيطان أصحاب الفتن ومسببي ما جرى فيما يسمى الربيع العربي (الخريف العربي) من تحقيق أي هدف لهم .

اللهم أحفظ الاردن قيادة و وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنية وسيبقى الأردن قويا جبلا ما يهزه الريح شوكه في حلق كل متآمر وناعق ومستنغص وكذاب وفتان جبان.

كلنا خلف جلالة الملك وأمن الوطن واستقراره ونمائه

عاش الاردن

عاش الملك