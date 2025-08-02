بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الحكم المحلي والثقافة في خندق واحد

2 أغسطس 2025
الحكم المحلي والثقافة في خندق واحد

بقلم المستشار القانوني وليد حياصات

في مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث تتقاطع الإبداعات مع التنظيم، برز اسم الدكتور مالك خريسات – محافظ جرش – كجسر حقيقي بين عالمين: الإدارة والحكم المحلي من جهة، الثقافة والأدب من جهة أخرى .

لم يكن د.خريسات مجرد مسؤول إداري يؤدي واجبه، بل ظهر خلال أيام المهرجان كأديب يتقن فن الإنصات، وشاعر يعرف كيف يُحاور الفكرة بالكلمة والناس بالاحترام. فقد استطاع أن يخلق توازناً نادراً بين العمل الإداري في إطار انساني، فكان صديقًا للإعلاميين والمثقفين، ووجهًا مبتسمًا للزوار وضيوف المهرجان، يتنقل في أرجاء المدينة الأثرية كمن يعرف تمامًا معنى أن يكون المهرجان احتفالًا بالحياة لا فعالية عابرة.

من خلال حضوره اليومي وتواصله المستمر، جسّد خريسات مفهوماً عصريًا للإدارة المحلية، يقوم على الشراكة لا المركزية، وعلى خدمة الناس لا الإشراف عليهم فحسب. وكان واضحًا أن الشراكة الوثيقة مع زملائه في الأجهزة الأمنية أسهمت في توفير بيئة آمنة، مرنة، ومرحّبة، مكّنت الجميع من الاستمتاع بفعاليات المهرجان دون عوائق تُذكر.

مالك خريسات، الشاعر الذي يعرف أثر القصيدة، والإداري الذي يدرك أثر القرار، كان جزءًا أصيلًا من نجاح جرش في دورته التاسعة والثلاثين، واضعًا لمساته على تفاصيل كثيرة لا تراها الكاميرات، لكنها تُلمس في الانسيابية، والتنظيم، وراحة الزوّار.

هنا الأردن، حيث يلتقي الحكم المحلي بالثقافة في خندق واحد، دفاعًا عن الجمال، وتأكيدًا على أن المجد مستمر.

جرش 39…


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

20:40

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

20:30

سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو

20:12

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

20:08

محافظة: أعداد الدارسين لتخصص الطب يهدد توازن سوق العمل

20:05

الأقصى… جرح الأمة

20:04

اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

19:34

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

19:32

“جرش 2025”.. إبداع أردني يعكس هوية وطن ويصدّر رسالة حضارية إلى العالم

19:31

النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

19:24

ساعر يهاجم مظاهرة حاشدة في أستراليا طالبت بوقف الإبادة في غزة

19:22

السيوف يكتب: الشرق الأوسط في مرآة التحولات الكبرى: قراءة في الجغرافيا السياسية لعالمٍ يتشكل من رماد الصراعات

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025