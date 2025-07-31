بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

66.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

27 ثانية ago
66.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس، عند 66.90 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.70 لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 76.90 و 59.30 و 45.10 دينار على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

مستشفى الزرقاء ينجز عملية نوعية لمريض يعاني من تعقيدات صحية نادرة

11:42

مدفيديف يرد بسخرية على تحذير ترامب له شخصيا ويذكّره بـ اليد الميتة النووية الروسية

11:36

اختتام برنامج الأمسيات الشعرية في رابطة الكتاب الأردنيين

11:34

جوزيف عطية وملحم زين في ليلة لبنانية في مهرجان جرش

11:27

نجوم الطرب الأردني يضيئون مسرح أرتميس في جرش

11:25

الكورة- دير ابي سعيد .. الفرصة التي تنتظر القرار!

11:22

92.4 مليون التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر

11:19

اعلام الوطن (١)

11:17

المنطقة العسكرية الشمالية تلقي القبض على شخص حاول التسلل إلى الأردن

10:50

تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات

10:45

نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع

10:39

إضرام النار في مسؤول أمريكي داخل مكتبه بولاية فيرجينيا

وفيات
وفيات الخميس 31-7-2025وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025