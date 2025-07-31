بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

نجوم الطرب الأردني يضيئون مسرح أرتميس في جرش

45 ثانية ago
نجوم الطرب الأردني يضيئون مسرح أرتميس في جرش

وطنا اليوم:ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، تألق عدد من الفنانين الأردنيين مساء الأربعاء 30 تموز، في أمسية فنية على مسرح أرتميس، قدّموا خلالها باقة من الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والطربية والتراثية، وسط أجواء طربية تفاعل معها الحضور بحفاوة.
وأحيا الأمسية الفنانون: عبد الرحمن الأسمر، وزاهندة، وطارق بجالي، ومحمد القيسي، وجميعهم من أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين، حيث أبدعوا في أداء أعمالهم الغنائية التي حملت رسائل فنية أصيلة، ولامست ذائقة الجمهور من مختلف الفئات العمرية.
ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المهرجان على مدار أيامه، بهدف إبراز الأصوات الفنية الأردنية وتمكينها من الظهور على منصات وطنية كبرى، تعكس الوجه الحضاري والثقافي للأردن.
وقد عبّر عدد من الحاضرين عن إعجابهم بالأداء الراقي للفنانين المشاركين، مؤكدين أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز حضور الأغنية الأردنية وتكريسها كجزء من الذاكرة الفنية الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

الكورة- دير ابي سعيد .. الفرصة التي تنتظر القرار!

11:22

92.4 مليون التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر

11:19

اعلام الوطن (١)

11:17

المنطقة العسكرية الشمالية تلقي القبض على شخص حاول التسلل إلى الأردن

10:50

تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات

10:45

نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع

10:39

إضرام النار في مسؤول أمريكي داخل مكتبه بولاية فيرجينيا

10:37

البنك الأردني الكويتي… ثقة راسخة ونمو متوازن في بيئة مليئة بالتحديات

10:32

خالد عبد الرحمن يحقق أمنية الحاجة أم إبراهيم في الأردن

10:21

بعد عودته من ألمانيا.. مقتل شاب سوري تحت التعذيب في دمشق

10:13

احداث السويداء تبطئ عودة السوريين من الاردن لبلادهم

10:06

فادي السمردلي يكتب: ديمقراطية مزيفة وقرارات تُفْرَضُ على نهج جوزك وإن راد الله

وفيات
وفيات الخميس 31-7-2025وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025