نجوم الطرب الأردني يضيئون مسرح أرتميس في جرش

وطنا اليوم:ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، تألق عدد من الفنانين الأردنيين مساء الأربعاء 30 تموز، في أمسية فنية على مسرح أرتميس، قدّموا خلالها باقة من الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والطربية والتراثية، وسط أجواء طربية تفاعل معها الحضور بحفاوة.

وأحيا الأمسية الفنانون: عبد الرحمن الأسمر، وزاهندة، وطارق بجالي، ومحمد القيسي، وجميعهم من أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين، حيث أبدعوا في أداء أعمالهم الغنائية التي حملت رسائل فنية أصيلة، ولامست ذائقة الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المهرجان على مدار أيامه، بهدف إبراز الأصوات الفنية الأردنية وتمكينها من الظهور على منصات وطنية كبرى، تعكس الوجه الحضاري والثقافي للأردن.

وقد عبّر عدد من الحاضرين عن إعجابهم بالأداء الراقي للفنانين المشاركين، مؤكدين أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز حضور الأغنية الأردنية وتكريسها كجزء من الذاكرة الفنية الوطنية.