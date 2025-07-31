خالد عبد الرحمن يحقق أمنية الحاجة أم إبراهيم في الأردن

وطنا اليوم:في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره، لبّى الفنان السعودي خالد عبد الرحمن أمنية الحاجة الأردنية “أم إبراهيم”، التي عبّرت في وقت سابق عن محبتها الكبيرة له عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحاجة “أم إبراهيم”، وهي من كبار السن، قد ظهرت في الفيديو وهي تعبّر بعفوية عن إعجابها الكبير بالفنان خالد عبد الرحمن، متمنية لقاءه، وانتشر الفيديو بشكل واسع، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

واستجاب الفنان خالد عبد الرحمن لهذه المشاعر الصادقة، وقام بزيارة خاصة إلى منزل الحاجة في الاردن، حيث التقى بها وسط أجواء مليئة بالمحبة والتأثر، مؤكدًا أن هذه اللحظات هي من “أجمل ما يمكن أن يعيشه الفنان في مسيرته”.

وعبّرت الحاجة “أم إبراهيم” عن سعادتها البالغة، قائلة: “ما كنت أحلم إن يجيني لحد باب بيتي. الله يخليه ويحفظه.”

لاقى هذا التصرف الإنساني إشادة واسعة على منصات التواصل، حيث أشاد الجمهور بأخلاق الفنان وتواضعه وتقديره لمحبة جمهوره.