بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

هل التحول الرقمي في الصحة يهدد دور الطبيب التقليدي

11 ثانية ago
هل التحول الرقمي في الصحة يهدد دور الطبيب التقليدي

بقلم: المهندس خالد بدوان السماعنة

لم يكن افتتاح مركز الصحة الرقمي الأردني مجرد حدث تقني عابر. بل هو إعلان صريح أن قطاع الرعاية الصحية في الأردن يدخل مرحلة جديدة، عنوانها: الخدمة الرقمية، والوصول السريع، وإدارة صحية متكاملة.

لكن وسط هذه القفزة، ثمة تساؤل يهمس في أذهان البعض، وربما يصرخ في أذهان آخرين:

“أين سيقف الطبيب؟ وهل ستهدد التكنولوجيا موقعه الإنساني والمهني؟”

الطب لا يُستغنى عنه… لكن أدواته تتغير ،،،

التحول الرقمي لا يلغي دور الطبيب، بل يعيد تشكيله.

فما كان الطبيب يفعله يدويًا على الورق، صار يُنجَز عبر منصات رقمية.

ما كان يتطلب جلسات طويلة وأرشفة متعبة، بات يُدار عبر نظام موحّد يُحفظ فيه كل شيء: من التاريخ المرضي، إلى نتائج المختبر، وخطة العلاج.

إنه اختصار للزمن، وليس اختصارًا للإنسان.

بعض المخاوف المشروعة ،،،

ليس سرًّا أن جزءًا من الكوادر الطبية يشعر بالقلق.

التحول السريع، الأنظمة الجديدة، شاشات تحلّ محل الورق، مرضى يتوقعون استجابة فورية…

كلها ضغوط قد تجعل الطبيب يشعر أنه “محاصر بالتكنولوجيا.”

لكن الحقيقة أن ما يُطلب من الطبيب اليوم هو:

أن يُتقن أدواته الجديدة، لا أن يتخلى عن مهنيته.

أن يتفاعل مع النظام الرقمي، لا أن يُقاومه بدافع الحنين أو الخوف.

الطبيب الرقمي… هو الطبيب الإنساني المعاصر ،،،

الطبيب اليوم لا يُنتظر منه فقط أن يكون بارعًا في التشخيص والعلاج، بل أيضًا أن يتقن إدارة المعلومات، ويعرف كيف يستخدم البيانات الطبية المخزّنة لتقديم رعاية أدق، وأسرع، وأكثر أمانًا.

ولأن الطبيب الأردني لطالما أثبت كفاءته محليًا وعربيًا ودوليًا، فإن التحدي ليس أكبر من قدرته على التكيّف، بل هو فرصة ليكون شريكًا في صناعة المستقبل، لا مجرد شاهد عليه.

كلمة أخيرة ،،،

الصحة الرقمية ليست منافسًا للطبيب، بل امتدادٌ له.

أما الذي يُقصى أو يتراجع، فليس بسبب الآلة، بل بسبب رفضه الانضمام لمسيرة التطوير.

وفي نهاية المطاف، لا شاشة ولا تطبيق ولا خوارزمية تستطيع أن تحل محل يد الطبيب التي تطمئن، أو نظرته التي تسبق الكلام.

دمت يا أردن بخير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

الشيخ: هجمة ممنهجة تستهدف مصر والأردن لتقويض دعمهما لفلسطين

09:22

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف بيع القنابل والبنادق لإسرائيل

09:18

هل تجاوزت مديونية الضمان على المنشآت المليار دينار؟

09:17

مرثية الكيس الأسود …كيف نقرأ الأردن ؟

09:15

كلام الملوك… ملوك الكلام

09:12

كندا تعلن رسميا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

09:07

الاحتلال يرتكب مجزرة بحق منتظري المساعدات شمالي غزة

04:32

دورة تدريب اللجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي في ماعين تواصل أعمالها لليوم الثاني

20:49

كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

20:38

إلى السيدة فيروز.. صوت الصباحات السورية وعطر الزمن الجميل

20:34

إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

20:25

المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

وفيات
وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025