الجراح وعطية يسألان الحكومة بشأن تخفيض معدلات القبول لكلية الطب في الجامعات

وطنا اليوم:وجه النائبان هاله يوسف الجراح مقرر كتلة إرادة والوطني الإسلامي والنائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي سؤالا الى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة حول قرار تخفيض معدلات القبول لكلية الطب في الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة.

وطالب النائبان الجراح وعطية من الوزير المحافظة ايضاحات بشأن ما اذا كان هنالك دراسة اكتوارية تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، وكانت نتيجتها ضرورة رفع معدلات القبول لتخصص الطب.

كما تساءل النائبان عن الاسباب التي دعت وزارة التعليم العالي بتخفيض اعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية.

وتاليا نص السؤال:

الأخ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاكرم

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى قراركم حول تخفيض معدلات القبول لكلية الطب في الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة، ارجو بيان التوضيحات التالية: –

1.هل هناك دراسة اكتوارية تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، وكانت نتيجتها ضرورة رفع معدلات القبول لتخصص الطب.

2.هل هناك تنسيق بين قرار وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة بخصوص اعداد الطلبة الدارسين للطب البشري. هذا مع العلم ان العديد من المستشفيات الحكومية تفتقر في كثير من الاحيان لوجود اطباء اخصائيين في تخصصات دقيقة. في حين ان هناك العديد من الاطباء الاردنيين المرموقين العاملين في كافة انحاء العالم .

3.ما هي الاسباب التي دعت وزارة التعليم العالي بتخفيض اعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية.

4.منذ سنوات سعت الجامعات الحكومية وبتشجيع من وزارة التعليم العالي بإنشاء كليات الطب البشري بهدف استيعاب اعداد الطلبة الاردنيين، والسعي لجلب المزيد من الطلبة العرب للدراسة بالجامعات الاردنية. وعلى اثر ذلك قامت معظم الجامعات الحكومية الاردنية بابتعاث عدد من الطلبة المتفوقين للحصول على ما يؤهلهم ليعودوا كمدرسين في كليات الطب التي ابتعثتهم ، وقد تحملت الجامعات الاردنية مديونية كبيرة بسبب هذا الابتعاث . في الوقت الذي كانت ترى فيها الجامعات الحكومية افتتاح كليات الطب سيعمل على توفير سيولة مالية كبيرة تساعد الجامعات من الخروج من ازماتها المالية التي تعاني منها ,الا ان قرار وزارة التعليم العالي برفع معدلات القبول بتخصص الطب البشري عمل على تحميل الجامعات تكاليف مالية كبيرة .

5.سعت وزارة التعليم العالي على تشجيع الجامعات الحكومية والخاصة على انشاء كليات الطب ووافقت على اعتماد العديد من التخصصات الطبية في الجامعات الحكومية والخاصة، وهذا الامر كان له تبعات مالية كبيرة , والسؤال هو كيف يمكن الموافقة بين سعي الوزارة بالتوسع باعطاء الموافقة على انشاء الكليات الطبية وبنفس الوقت تعمل على تخفيض اعداد المقبولين ورفع معدلات القبول؟ سؤال يحتاج لإجابة ؟ .

6.معظم الجامعات كانت تسعى من وراء ابتعاث طلبتها في تخصص الطب الى زيادة دخلها من زيادة اعداد الطلبة المقبولين في هذه الكليات سواء عن طريق القبول الموحد او القبول الموازي او البرنامج الدولي للطلبة الوافدين. ولكن للأسف بعد قرار وزارة التعليم العالي اصبحت كليات الطب عبء اضافي على الجامعات .

7.العديد من كليات الطب سعت لجذب اسماء لها سمعتها في المجال الطبي وقامت باعطائهم ميزات مختلفة عن بقية الكليات سواء كان ذلك بالراتب او من خلال قيمة الموازي والذي يختلف اختلافا كليا عن بقية اعضاء هيئة التدريس في التخصصات الاخرى.

8.فيما يخص موضوع التعليم التقني وهو من المواضع الإيجابية التي تم اعتمدها مؤخرا هنا يبرز سؤال : هل كانت الجامعات مشاركة بإتخاذ هذا القرار؟ وهل جامعاتنا مجهزة لتدريس هذا النوع من التعليم الذي يحتاج الى مختبرات متخصصه؟ حيث لا بد ان يكون جزء كبير من المادة الدراسية عبارة عن مادة عملية تطبيقية .

9.هل تم دراسة حاجات المصانع الاردنية كونها ستكون الشريك الاساس في انجاح هذا البرنامج التدريسي وهل تم من خلال القطاع الصناعي اختيار البرامج التدريسية على اساس التشاركية بالعمل.

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب هاله يوسف الجراح النائب الدكتور خميس حسين عطيه

مقرر كتلة إرادة والوطني الإسلامي رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي